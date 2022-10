Champions: serbo Jovanovic arbitra Benfica-Juventus

ROMA, 23 OTT - Il polacco Szymon Marciniak è stato designato a dirigere Dinamo Zagabria-Milan, quinto turno di Champions League (gruppo E), in programma martedì 25 ottobre alle 21. Assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Per Benfica-Juventus, in campo sempre martedì prossimo alle 21, quinto turno del gruppo H, è stato scelto l'arbitro serbo Srdjan Jovanovic, assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA