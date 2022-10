Champions: Spalletti, con Ajax come fosse una finale

NAPOLI, 11 OTT - "Domani ci giochiamo la qualificazione agli ottavi di Champions League al Maradona che sarà pieno. Noi sappiamo la loro volontà di reagire al risultato di Amsterdam, ma dobbiamo interpretare la partita di domani come se fosse una finale, dobbiamo metterci dentro un atteggiamento di voglia e di fame che si usa nelle finali, senza fare alcun tipo di calcolo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match del Napoli contro l'Ajax nella quarta giornata del gruppo A di Champions League. Un pareggio basterebbe al Napoli per avere la matematica qualificazione, ma Spalletti non guarda al pari: "Non sappiamo - dice - se siamo bravi a fare calcoli sul risultato. Da sempre abbiamo ragionato allo stesso modo e sarebbe un errore la ricerca di un solo risultato. Siamo in un momento di vittorie e psicologicamente affrontiamo questa fase in maniera semplice, simulando cose naturali. Io penso a come sarà l'avversario del Napoli. Se io fossi l'allenatore dell'Ajax saprei cosa dire e lo abbiamo anche simulato. Ma sappiamo anche che più risultati facciamo e più gli avversari mettono qualcosa in più in campo".

