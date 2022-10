Champions: Spalletti, 'con i Rangers farò 3-4 cambi'

NAPOLI, 25 OTT - ''Avendo una rosa di livello abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa e infatti domani sera ci saranno 3-4 calciatori freschi in campo''. Luciano Spalletti preannuncia in conferenza stampa un turnover moderato per la gara di domani sera con i Rangers. ''Scelgo sempre i miei calciatori - spiega - per vincere le partite, non per il turnover. Poi avere dei calciatori forti anche fuori mi dà l'alternativa di poter usare e far giocare anche altri. Siccome siamo tornati l'altra notte alle 2, sono stato in difficoltà per fare l'allenamento''. ''Anche oggi - conclude - abbiamo fatti allenamenti diversificati per chi ha giocato e gli altri perché ancora debbono recuperare''.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA