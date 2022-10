Champions, Spalletti: "Contentissimo, ma ora la prossima"

NAPOLI, 04 OTT - "Abbiamo vinto 6-1, ad Amsterdam, contro un'Ajax molto forte: sono contentissimo, ma penso anche che si deve rivincere la prossima". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, a Sky, dopo il successo sull'Ajax in Champions League. Il successo è stato commentato anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su Twitter: "Squadra stellare - ha scritto - per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre!". Per il tecnico "questa sera è stata una buona partita, conta la prestazione, in Champions si fanno grandi risultati e oggi abbiamo giocato un grande calcio. Abbiamo pressato, sempre provato a far gol in tutti i momenti del match contro una squadra tosta, che sa giocare al calcio, che commette anche 14 contro due. Il valore del risultato dipende dal valore di chi hai di fronte e qui c'è il valore dell'avversario, che ha organizzato la squadra, che ha giocatori di livello". Spalletti pensa ora al campionato. "Se non avessimo vinto domenica contro il Torino... - dice -. Le squadre dietro hanno poi vinto tutte e ci saremmo trovati quinti. E' bello vivere momenti come questa sera ma, quando finisce questo match, si rientra e si pensa a quello successivo, contro una Cremonese che troveremo tirata a lucido; per noi sarà un difficile match per la fatica fatta, bisogna riorganizzare testa e muscoli".

