Champions, Terzic: "Chelsea? Siamo concentrati su noi stessi"

ROMA, 14 FEB - "Avevamo studiato il Chelsea dopo l'esito del sorteggio ma, alla luce del mercato invernale, diverse cose sono cambiate nel loro organico. Alcuni vecchi giocatori sono andati via e ne sono arrivati dei nuovi. Non so con quale formazione scenderanno in campo, ma importa poco, ci concentriamo su noi stessi e su come affrontare la partita di domani". Così Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale della Champions League contro i 'Blues', parlando in conferenza stampa. "Attualmente siamo in gran forma, ma non ancora al 100% - aggiunge il tecnico dei gialloneri -. Il campionato, però, non conta e non c'entra alcunché, perché in Champions si riparte da zero. Vedo tutti coinvolti, i giovani credono nel nostro progetto, stiamo lavorando bene. Abbiamo bisogno di vincere domani e tutto può diventare più facile con 80.000 persone che fanno il tifo per te".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA