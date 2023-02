MILANO, 14 FEB - Fikayo Tomori neanche in panchina. Questa la novità del Milan, che si prepara a scendere in campo alle 21 contro il Tottenham a San Siro per l'andata degli ottavi di Champions League. Il difensore, non al meglio, finisce in tribuna. In campo dal primo minuto Simon Kjaer, accanto a Malick Thiaw e Pierre Kalulu.

