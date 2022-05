Champions, Villarreal: Emery "Liverpool? Più forti del mondo"

ROMA, 02 MAG - "All'andata il Liverpool ha giocato nel proprio stadio ed è stato superiore, noi però abbiamo grande entusiasmo e, per domani, siamo pronti a dare battaglia. Per me oggi il Liverpool è la migliore squadra del mondo perché, attraverso il gioco, esprime una sensazione di superiorità e fiducia. Per noi arrivare in finale sarebbe qualcosa di eccellente". Così Unai Emery, allenatore del Villarreal, in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League contro gli inglesi che all'andata hanno vinto in casa per 2-0. "Gerard Moreno si è allenato in gruppo, Danjuma invece non si è allenato e le sue condizioni verranno valutate. Yeremi Pino sarà sicuramente assente", conclude Emery, facendo il punto sui giocatori infortunati.

