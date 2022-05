Chelsea ko ai rigori, Coppa d'Inghilterra è del Liverpool

ROMA, 14 MAG - Il Liverpool ha vinto la coppa d'Inghilterra battendo ai rigori il Chelsea nella finale giocata a Wembley. Chiusi anche i supplementari sullo 0-0, il trofeo più antico del mondo è stato assegnato dal dischetto, con i Reds che si sono imposti 6-5 ai rigori. Per la squadra di Juergen Klopp - che è ancora in corsa per conquistare la vittoria in Premier e in Champions League - è il secondo titolo stagionale dopo la Coppa di Lega, vinta sempre sui Blues ai rigori lo scorso febbraio, mentre si tratta della ottava coppa d'Inghilterra per il club.

