Chelsea: permesso di lavoro negato ad Andrey Santos

ROMA, 17 FEB - Andrey Santos, centrocampista e 'stella' del Brasile U.20 che ha appena vinto il Sudamericano di categoria, si è visto negare dalle autorità il permesso di lavoro e quindi non potrà giocare in Premier League con il Chelsea, che lo ha acquistato nell'ultima 'finestra' di mercato invernale. Ai Blues londinesi non rimane che cederlo in prestito a qualche club brasiliano, e a questo proposito il Vasco da Gama, che lo aveva ceduto agli inglesi, rivorrebbe a titolo temporaneo il giocatore sostenendo che nel contratto di cessione ci sarebbe una clausola in questo senso. Il Celsea però vuole dare Andrey Santos al Palmeiras, perché la squadra paulista disputa la Coppa Libertadores, e ciò faciliterebbe l'ingresso in Inghilterra da luglio del ragazzo. Infatti la Premier League ha allentato le sue regole in tema di calciatori sudamericani, nel senso che per essere tesserati da una società della Premier ora, anche se non si fa parte di una nazionale maggiore, basta aver giocato delle partite nella massima competizione continentale, ovvero la Libertadores. Da qui l'idea del Chelsea di darlo al Palmeiras, che ha fatto sapere di essere molto interessato.

