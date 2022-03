Chi è Benedetto Mancini, l'imprenditore che vuole il Catania

Il giorno dell'asta competitiva è ormai alle porte. Domani in Tribunale verranno aperte le buste per esaminare le offerte per la cessione del ramo d'azienda sportiva del Calcio Catania. La seconda asta andrà deserta o si presenterà qualcuno? A leggere commenti e rumors, ma anche dichiarazioni, l'imprenditore Benedetto Mancini sarebbe pronto a proporsi.

A “Unica Sport” ha dichiarato: «Il 4 (domani, ndr) invieremo una pec con i documenti necessari. Il mio è un progetto vero e non campato in aria”. Ma la Catania che segue e ama il calcio negli ultimi anni ha assistito a tanti episodi nefasti o partiti con tutte le buone intenzioni di questo mondo e poi naufragati, da non fidarsi più di nessuno.

Il vissuto sportivo di Mancini non è apprezzabile, tutt'altro. Ma alcuni tifosi sperano che Catania possa rappresentare il punto di svolta dell'imprenditore. Altri, invece, non si fidano assolutamente. Sta di fatto che l'ex patron del Latina ha depositato il logo, ha detto di aver costituito una società pronta ad operare, ci sarebbe – a suo dire – l'avallo federale.

Poche ore e affiorerà tutta la verità. Le ipotesi di una cordata capeggiata da un manager della Sanità o quella dell'ex patron Felleca sono tramontate, c'è chi invoca ancora Tacopina. O lo rimpiange. Fatto sta che la squadra il giorno dopo l'asta giocherà in casa contro il Monterosi e lo farà al Massimino alle 17,30.

Benedetto Mancini tentò di acquistare il Latina in Serie B e dopo aver messo sul piatto i primi 72.000 euro non versò i successivi 684.000 euro per completare l’acquisto del club. «Il pagamento - disse - era stato predisposto per il 27 aprile. Ma quando compri un bene con una massa debitoria che tutti conosciamo, compri su una Serie B, che ha un piano finanziario diverso dalla Lega Pro. Lo scenario è cambiato e si è pensato a cosa fare». Il Latina alla fine è fallito.

Ha provato anche ad acquistare il Rieti. Di Benedetto Mancini si è tornato a parlare alle ultime amministrative a Roma quando fu candidato nelle liste dell'aspirate sindaco Enrico Michetti.

