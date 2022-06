Chiellini parte per gli Usa, cominciata nuova avventura

TORINO, 29 GIU - Sorridente e carico per la nuova avventura, Giorgio Chiellini si è imbarcato in direzione Stati Uniti: lo testimoniano i social, su cui l'ormai ex difensore e capitano della Juventus si è immortalato in aeroporto a Fiumicino, in partenza per Los Angeles: in California lo attende un nuovo capitolo della propria carriera. Il centrale ha infatti firmato un contratto annuale con i Los Angeles Fc e troverà anche Gareth Bale, fresco di trasferimento in Mls dal Real Madrid, che sarà proprio nella squadra di Chiellini.

