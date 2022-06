Chiesa "Italia è indietro rispetto ad altre nazioni"

TORINO, 10 GIU - Per la Nazionale azzurra "abbiamo bisogno di cambiamento e giocatori nuovi e freschi, oltre a dover cambiare sistema: siamo indietro rispetto alle altre nazioni". E' il parere di Federico Chiesa, vicino al rientro dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio. "Non c'è talento o è la formazione? Dobbiamo farci queste domande, Mancini è la persona giusta: è ripartito e ci ha portato su tetto d'Europa. La formazione è fondamentale, oggi si pensa troppo al risultato. Ci sono giocatori che per mezz'ora in campo vengono etichettati come nuovi Messi. Io - ha concluso Messi - ho avuto fortuna di avere persone intorno che hanno saputo aspettare"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA