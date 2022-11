Chilwell ko, rischia di saltare i Mondiali in Qatar

ROMA, 03 NOV - I tifosi inglesi tremano. E sperano. Lo stesso fa il ct degll'Inghilterra, Gareth Southgate, che rischia di perdere Ben Chilwell in vista dei sempre più vicini Mondiali di calcio in Qatar. Il terzino del Chelsea ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio nel corso della sfida vinta di misura ieri sera contro i croati della Dinamo Zagabria, e valida per la 6/a e ultima giornata del girone di qualificazione della Champions League, che è stato vinto proprio dai 'Blues' davanti al Milan campione d'Italia. L'allenatore del Chelsea, Graham Potter, si è detto "molto preoccupato" per le condizioni del giocatore e ha invitato a "incrociare le dita circa l'esito degli esami ai quali verrà sottoposto". Chilwell, 25 anni, è reduce dal gravissimo infortunio subito un anno fa (rottura del crociato), che lo ha tenuto fuori fino alla scorsa primavera.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA