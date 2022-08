Ciccio Lodi vede il cielo rossazzurro: «Siamo il Catania, dobbiamo vincere»

Quello con la città e con i colori rossazzurri è un rapporto che va molto oltre il professionismo, la passione per il calcio, la voglia di essere protagonista. Il legame è molto più stretto e Ciccio Lodi ha fatto di tutto per tornare una quarta volta in città per difendere la casacca della nuova società che cerca il rilancio e la promozione in Serie C.

In una lunga intervista che il fantasista campano ha concesso al nostro giornale, in edicola il 20 agosto, si è parlato anche del match di Coppa Italia in programma a San Cataldo domenica pomeriggio: «A che punto è il cammino del Catania verso la forma ideale? L'intesa sta emergendo, il gioco comincia a girare, abbiamo completato un buon ritiro. Se il campionato dovesse ritardare di una settimana sarebbe un vantaggio per noi».

E ancora: «I meccanismi sono da perfezionare vista la campagna acquisti in corso. Non ci sono alibi, da domenica si fa sul serio. In trasferta appena arriverà il Catania ci sarà la festa del paese, fino a qualche anno fa il Catania vecchio era in Serie A ed era seguito da tutti i siciliani. Mettiamo impegno sempre, chi avrà maggiore qualità emergerà».

