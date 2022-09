Ciclismo, 18/a tappa: vince Evenepoel ed è sempre più leader

ROMA, 08 SET - Remco Evenepoel, con il tempo di 4h45'17", ha vinto per distacco la 18/a tappa della 77/a Vuelta di Spagna di ciclismo, da Trujillo all'Alto de Piornal, lunga 192 chilometri. Il giovane corridore belga, grazie al trionfo odierno a oltre mille metri d'altezza, ha consolidato il proprio primato in vetta alla classifica generale. Al secondo posto oggi si è piazzato lo spagnolo Enric Mas, a 2", davanti all'olandese Robert Gesink, sul traguardo con lo stesso tempo. L'australiano Jai Hindley, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, si è dovuto accontentare del quarto posto, con un ritardo di 13". Quinto l'olandese Thymen Arensman con lo stesso tempo del predecessore. Nella classifica generale Evenepoel, in 69h59'12", ha 2'07" di vantaggio su Mas, secondo, e 5'14" sull'altro spagnolo Juan Ayuso Pesquera, che completa il podio. Domani è in programma la 19/a e terz'ultima frazione della Vuelta di Spagna, da Talavera de la Reina a Talavera de la Reina, lunga 138,3 chilometri: per due volte i corridori dovranno scalare il Puerto del Piélago, a quota 1.227 metri d'altezza. Domenica il gran finale nella capitale Madrid.

