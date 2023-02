Ciclismo: a Rcs il Giro donne dal 2024 al 2027

ROMA, 13 FEB - Il Giro d'Italia donne passa a Rcs, per quattro anni a partire dal 2024. Lo ha deciso il consiglio federale della Federciclismo, che ha deliberato per l'assegnazione a RCS Sport spa l'organizzazione del Giro d'Italia Internazionale Under 23, edizioni dal 2023 al 2027, e il Giro d'Italia Internazionale Femminile nelle edizioni dal 2024 al 2027, a seguito di un avviso di evidenza pubblica con scadenza il 1° febbraio "a cui ha risposto un solo soggetto". "Siamo molto felici di aver assegnato l'organizzazione ad un soggetto di comprovate capacità organizzative che sarà in grado di allestire edizioni all'altezza e che vengono incontro alle esigenze del movimento - ha commentato il presidente della federciclismo, Cordiano Dagnoni - I grandi eventi, come il Giro U23 e Giro donne, sono fondamentali non solo dal punto di vista tecnico sportivo, ma anche per gli enti territoriali coinvolti che traggono vantaggi dal punto di vista economico e di promozione"

