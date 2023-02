Ciclismo: alla Vuelta Andalucia bis di Pogacar,sempre più leader

ROMA, 16 FEB - Tadej Pogacar non si ferma più, in questo inizio di stagione 2023. Lo sloveno della UAE Emirates, ieri vittorioso nella 1/a tappa, oggi ha concesso il bis alla Vuelta Andalucia-Ruta del Sol di ciclismo, aggiudicandosi anche la 2/a tappa frazione, che era partita da Diezma e si è conclusa ad Alcalà La Real, dopo 156 chilometri. Sul traguardo posto in cima a uno strappo con il ciotolato, Pogacar si è imposto con il tempo di 3h40'10", precedendo un gruppetto formato dallo spagnolo Enric Mas, dal colombiano Santiago Buitrago, dagli spagnoli Mikel Landa - ieri secondo all'arrivo - e Carlo Rodriguez, tutti staccati di 4". Primo degli italiani, e 6/o nell'ordine d'arrivo, Lorenzo Rota, che ha tagliato il traguardo con un ritardo di 17" dal vincitore. L'altro azzurro, Damiano Caruso, ha chiuso al 9/o posto, a 33" dallo sloveno. Pogacar si conferma leader della corsa spagnola, con 48" di vantaggio nei confronti di Buitrago e 52 su Landa. Domani è in programma la 3/a tappa, da Alcalá de Guadaira ad Alcalá de los Gazules, lunga 160,4 chilometri. Domenica il gran finale, con arrivo ad Alhaurín de la Torre. Ma Pogacar, al momento, sembra inattaccabile.

