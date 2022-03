Ciclismo: Bahrain-Victorius su Colbrelli: "Malore da definire"

ROMA, 22 MAR - "Dopo la fine della 1/a tappa del Giro di Catalogna, il nostro team medico può confermare che Sonny Colbrelli soffriva di un'aritmia cardiaca instabile che richiedeva la defibrillazione. La causa è ancora tutta da definire e il corridore si sottoporrà domani a ulteriori test nell'hospital Universitari di Girona". Così, in una nota, il team Bahrain-Victorium, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute di Sonny Colbrelli, colpito da un attacco di cuore ieri. "Il team desidera ringraziare Borja Saenz de Cos, infermiera d'emergenza presso il Sistema d'Emergencies Mediques (Servizio di emergenza catalano, ndr), per la sua pronta assistenza al traguardo di ieri - prosegue la nota del team - e per avere supportato il nostro staff medico nella gestione dell'incidente. La situazione clinica di Colbrelli è buona, gli auguriamo una pronta guarigione", conclude.

