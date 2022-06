ROMA, 30 GIU - Samuele Battistella, terzo classificato domenica scorsa nella prova in linea del campionato italiano, ad Alberobello, è risultato positivo al Covid e non prenderà più parte al Tour de France che comincia domani. Nella sua squadra, l'Astana Qazaqstan, il 24enne veneto (campione del mondo under 23 nel 2019) sarà sostituito dal bielorusso Aleksandr Riabushenko, come ha fatto sapere il team con un tweet.

