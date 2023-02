Ciclismo: Dagnoni, spero in supporto Abodi per team italiano

ROMA, 15 FEB - "Sarà un Giro molto duro. Gli italiani non sono da meno dei campioni stranieri, però purtroppo non abbiamo un team italiano nel quale valorizzare i nostri atleti. Anche quelli forti, quindi, sono costretti a fare i gregari nelle altre squadre. Mi auguro che ci sia un supporto da parte del ministro Abodi per avere uno sponsor italiano importante che possa supportare questo progetto". Lo ha dichiarato Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo, a margine della presentazione del "Grande Arrivo" del Giro d'Italia in Campidoglio.

