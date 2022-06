Ciclismo: Delfinato; Ganna vince 4/a tappa, a cronometro

MONTBRISON, 08 GIU - Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa del giro del Delfinato, una cronometro individuale (specialità di cui è campione del mondo in carica) di 31,9 km. coperti in 35'32". Al secondo posto, staccato di soli due secondi, il leader della classifica generale, il belga Wout Van Aert, mentre al terzo posto si è piazzato, a 17" da Ganna, il britannico Ethan Hayter, che ha preceduto Mattia Cattaneo. Lo stesso Cattaneo è secondo in classifica generale a 53" da Van Aert, mentre al terzo posto c'è l'olimpionico di Tokyo Primoz Roglic, a 56". Damiano Caruso è sesto a 1'39". E' curioso il fatto che nella prova a cronometro degli ultimi due Mondiali su strada Ganna abbia sempre vinto precedendo proprio Van Aert, nel 2020 di 26"e l'anno scorso di 6". "Oggi invece il distacco da Ganna è stato di due secondi - il commento di Van Aert -, quindi forse la nostra prossima sfida sarà la volta buona che riesco a batterlo".

