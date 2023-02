Ciclismo: Europei; Italia argento inseguimento a squadre donne

GRENCHEN, 09 FEB - Il quartetto dell'Italia composto da Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini ha conquistato la medaglia d'argento nella gara dell'inseguimento donne degli Europei su pista. Nella finale per l'oro le azzurre, che hanno chiuso in 4:16.018, sono state battute dalla Gran Bretagna (Archibald-Evans-Knigh-Morris) con il tempo di 4:13.890. Bronzo alla Germania, che nella finale per il terzo posto ha prevalso sulla Francia.

