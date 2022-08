Ciclismo, Europei: Plebani d'argento, Moro è invece bronzo

ROMA, 13 AGO - Ancora medaglie per l'Italia che pedala su pista a Monaco di Baviera: ne sono arrivate due in un colpo solo grazie alle prestazioni di Davide Plebani e Manlio Moro, che sono saliti sui due gradini più bassi del podio nell'Inseguimento individuale. Plebani si è messo al collo un argento, Moro invece il bronzo. La finale della prova è stata appannaggio, secondo pronostico, del tedesco Nicolas Heinrich, con il tempo di 4'09"320. Plebani, dopo un formidabile testa a testa con l'avversario di casa, ha chiuso la propria prova in 4'12"924, mentre Moro ha avuto la meglio sul britannico Charlie Tanfield, precedendolo con il tempo di 4'15"362.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA