Ciclismo, Evenepoel: "Il Mondiale suggella stagione fantastica"

ROMA, 25 SET - "Questa è la mia seconda maglia iridata, ma non si può certo paragonare a quella conquistata nella categoria Juniores. E' bellissimo chiudere con una vittoria come questa una stagione tanto lunga e importante per me, nella quale ho vinto - fra le altre - la Liegi-Bastogne-Liegi e la Vuelta di Spagna". Così Remco Evenepoel, dopo la conquista del titolo mondiale di ciclismo su strada in Australia, parlando ai microfoni della Rai. "Sapevo di dover attaccare da lontano, in salita avevo le gambe che rispondevano bene, ma va detto che tutta la squadra ha corso benissimo - aggiunge -: ognuno doveva svolgere un compito, io dovevo attaccare prima e Van Aert tenersi pronto per le fasi finali. Abbiamo gareggiato nel migliore dei modi. Questa maglia l'ho sognata da sempre, è il coronamento di una stagione fantastica. Ancora non ci credo".

