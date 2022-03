Ciclismo: Froome torna in gara alla Coppi&Bartali

ROMA, 19 MAR - Chris Froome tornerà alle gare martedì, in occasione della settimana Coppi-Bartali (22-26 marzo), ha annunciato il suo team, Israel-Premier Tech. "Non è stato un inizio d'anno ideale per affrontare un infortunio, ma ho lavorato duramente per rimettermi in forma", ha detto Froome del suo inizio di stagione ritardato a causa di un dolore al ginocchio. "Per fortuna è stata solo una piccola battuta d'arresto. Non vedo l'ora di iniziare la stagione 2022, è sempre una bella esperienza correre in Italia", ha aggiunto il britannico, vincitore del Giro nel 2018. Il programma ulteriore del 36enne Froome sarà deciso nelle prossime settimane, ha detto la squadra israeliana. Vincitore del Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e 2017, il britannico rimase gravemente ferito nel giugno 2019 in una caduta durante la ricognizione della cronometro del Delfinato. Non corre dal suo ritiro dalla Coppa Agostoni dell'11 ottobre.

