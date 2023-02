Ciclismo: Giro d'Italia; Gualtieri, arrivo a Roma memorabile

ROMA, 15 FEB - "L'arrivo a Roma sarà memorabile. Per noi è una grande gioia, un impegno e un onore per la città. Abbiamo creduto fin dal primo momento a questa ipotesi e stiamo lavorando a un evento che non è solo sportivo, ma si intreccia con la storia del paese". Lo ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la conferenza "Grande arrivo - 2023" che presenta la tappa finale nella Capitale del Giro d'Italia. "Avere la tappa finale a Roma è una cosa che vogliamo anche per i prossimi anni, crediamo darà molto al giro, a Roma e all'Italia - ha aggiunto - Ospitare questa tappa si inserisce in un quadro più grande, quello di riportare i grandi eventi sportivi a Roma, ci crediamo tanto. Speriamo ci aiuti come vetrina per Expo". Alle parole del sindaco seguono quelle di Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel, sponsor della maglia rosa del Giro. "Per noi è un onore continuare a vestire la maglia rosa. Inoltre si legano due eccellenze che hanno molti punti in comune. Sia Enel sia il Giro hanno una visione che va oltre il paese, ma con il cuore che è tutto italiano - ha spiegato Lanzetta - Poi siamo legati al territorio, valorizzandolo. Infine ci accomuna il mix tra innovazione e la valorizzazione della persona. Questa sintesi rende perfetto questo connubio per la crescita del paese".

