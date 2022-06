Ciclismo, Giro di Svizzera: Denz al fotofish, primato a Fuglsang

ROMA, 17 GIU - Nel Giro di Svizzera di ciclismo, funestato dal Covid-19, non finiscono le sorprese: c'è voluto addirittura il fotofinish per dirimere la questione legata al vincitore di un tappone di montagna, che è andato a Nico Denz. Sul percorso della sesta frazione (da Locarno a Moosalp, di 177,5km) si è imposto il tedesco davanti al francese Clement Champoussin, secondo, e allo spagnolo José Herrada, terzo. Primo degli italiani Fausto Masnada, che si è piazzato al quinto posto, con un ritardo di 11" dal vincitore, mentre Domenico Pozzovivo si è dovuto accontentare della tredicesima piazza, a 2'14". La nuova classifica generale è guidata dal danese Jakob Fuglsang, in 27h30'30", davanti al gallese Geraint Thomas, secondo a 1'', e al colombiano Sergio Higuita, terzo a 10''. Primo degli italiani è Pozzovivo, nono, a 1'07". Oggi una trentina di corridori non hanno preso il via, fra positivi al Covid-19, squadre ritirate e acciacchi vari. Fra gli altri anche la maglia gialla, il russo Alexander Vlasov, è stato fermato per positività. Domani è in programma la settima e penultima tappa, da Ambrì a Malbun, lunga 196 chilometri e con un arrivo in salita.

