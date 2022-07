Ciclismo: Giro donne; a Van Vleuten 8/a tappa, rafforza primato

ROMA, 08 LUG - L'olandese Annemiek Van Vleuten ha rafforzato il primato in classifica generale del Giro donne trionfando per distacco nell'ottava tappa, da Rovereto ad Aldeno lungo 104, 7 chilometri. Al secondo posto, a 59" dalla vincitrice di oggi, si è piazzata Marta Cavalli, che è seconda anche in classifica generale a 2'13" dalla leader olandese. Terzo posto di giornata per un'ottima Elisa Longo Borghini, a 1'38". La maglia rosa è anche caduta a 12 km dal traguardo, mentre percorreva un tratto in discesa, ma si è prontamente rialzata ed è andata a prendersi la vittoria di tappa. Domani frazione di montagna, da San Michele all'Adige a San Lorenzo Dorsino, come dire che sarà ancora spettacolo.

