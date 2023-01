Ciclismo: la nuova vita di Vincenzo Nibali

Un nuovo team ciclistico si affaccia nel panorama internazionale professionistico e avrà come consulente tecnico uno dei più grandi campioni delle due ruote come il messinese Vincenzo Nibali. Lo “Squalo dello Stretto” dopo aver vinto tutto in carriera (2 Giri d’Italia, 1 Tour de France, 1 Vuelta e numerose classiche) lo scorso anno ha chiuso al Giro di Lombardia la sua straordinaria carriera (54 vittorie) è diventato il consulente del Q36.5 Pro Cycling Team, la squadra svizzera di Doug di Douglas Ryder, presentata ufficialmente a Zurigo.

Lo "Squalo dello Stretto" al Giro d'Italia 2022



«Dopo 18 stagioni di corse ai massimi livelli - sottolinea Vincenzo Nibali, che in carriera ha vestito le maglie di Fassa Bartolo, Liquigas, Astana (2017/2019 e 2022), Bahrain e Trek-Segafreddo - sono entusiasta di continuare a lavorare nel mondo del ciclismo professionistico in questo nuovo ruolo. Come consulente tecnico della squadra, avrò l’opportunità di trasmettere alle nuove generazioni le conoscenze acquisite in tutti questi anni di professionismo. E la collaborazione con Q36.5 mi vedrà lavorare attivamente con il team di Ricerca e Sviluppo per realizzare prodotti sempre più avanzati».

Vincenzo Nibali



Un campione come Vincenzo Nibali abituato a vincere, adesso è passato dall’altra parte per provare a fare vincere i 24 corridori (sono sette gli italiani: Gianluca Brambilla, Walter Calzoni, Filippo Conca, Alessandro Fedeli, Matteo Moschetti, Nicolo Parisini e Antonio Puppio e tra i tecnici Gabriele Missaglia) di questo nuovo team che sogna una “wild card” in uno dei più importanti Giri.



Sin dalla sua nascita nel 2013, Q36.5 si è distinta nell’abbigliamento da ciclismo per l’utilizzo di tessuti altamente tecnologici che garantiscono agli atleti una termoregolazione di altissimo livello nelle condizioni più estreme e difficili. Il nome del brand affonda le sue radici nella ricerca e nello sviluppo: “quaerere” in latino significa “ricercare” e 36,5 è la temperatura ideale in gradi Celsius durante qualsiasi tipo di attività fisica. Q36.5 è un laboratorio di ricerca che ha origine nell’artigianato sartoriale italiano e che ha dato vita a innovazioni premiatissime, come i pantaloncini Unique Bibs Shorts, i primi al mondo interamente privi di cuciture e tridimensionali.

Questa missione si riflette anche nel concetto di fondo del Pro Team “Racing the Future”, permettendo alla squadra di operare sia come laboratorio di ricerca, che come veicolo di cambiamento che mira a ridefinire il futuro di questo sport e il suo impatto sul mondo.

Due grandi campioni del ciclismo: Nibali e lo spagnolo Valverde



