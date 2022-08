Ciclismo: la Paternoster operata alla clavicola, intervento ok

ROMA, 17 AGO - Letizia Paternoster è stata operata questa mattina a Brescia, per la riduzione della frattura alla clavicola. "Al Poliambulanza di Brescia è stata operata Letizia Paternoster - si legge in una nota della Federciclismo -. L'intervento (eseguito dal professor Flavio Terragnoli) è perfettamente riuscito. La Federazione ringrazia il prof. Terragnoli e augura pronta guarigione a Letizia". L'atleta trentina era caduta l'altro ieri durante la gara a eliminazione degli Europei di ciclismo a Monaco di Baviera, riportando un trauma cranico e la frattura della clavicola destra. Dopo una notte trascorsa in ospedale in osservazione, a causa del trauma cranico, la Paternoster era rientrata in Italia per essere operata.

