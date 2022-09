Ciclismo, Mondiali crono: Ganna pronto a rilanciare la sfida

ROMA, 06 SET - Gli azzurri sono pronti a volare in Australia per partecipare ai Mondiali su strada a cronometro, che verranno ospitati a Wollongong dal 18 al 25 settembre. In questi giorni il ct Marco Velo è alle prese con gli ultimi dettagli legati alla logistica, intanto ha ufficializzato i nomi dei convocati. "Avremo un gruppo omogeneo e di livello. Possiamo schierare un uomo in più, dal momento che deteniamo il titolo maschile. Avremo avversari di livello come Kung o Evenepoel, ma puntiamo a ottenere ottimi risultati con i prof. (Ganna-Affini-Sobrero) e a migliorare il terzo posto nella prova mista (Longo Borghini, Cecchini, Guazzini). Devo dire che abbiamo investito tanto nelle prove contro il tempo, girando sulla pista dell'autodromo di Monza, dove sono stati affinati certi automatismi". "Anche la staffetta mista è una disciplina che ha incontrato l'interesse dei nostri atleti - ha aggiunto Velo -. E' una delle poche occasioni in cui uomini e donne possono lavorare assieme. I giovani stanno lavorando con dedizione, si tratta comunque di una disciplina importante che assegna medaglie olimpiche e risulta strategica nell'economia delle corse a tappe". I convocati Donne Elite: Arianna Fidanza e Vittoria Guazzini Uomini Elite: Edoardo Affini, Filippo Ganna e Matteo Sobrero Under 23: Lorenzo Milesi, Davide Piganzoli, Edoardo Affini, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini Uomini Juniores: Nicolas Milesi e Renato Favero Donne Juniores: Federica Venturelli e Alice Toniolli Ganna, Sobrero e la Cecchini partiranno il 9 settembre dall'aeroporto di Milano Malpensa, il resto dei convocati il 12, sempre da Milano Malpensa.

