Ciclismo, Mondiali: Ganna-Milan finale azzurra nell'inseguimento

ROMA, 14 OTT - Finale tutta italiana per l'oro nell'inseguimento a squadre, ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Saint Quentin en Yvelines (Parigi). Filippo Ganna e Jonathan Milan, infatti, si sono qualificati, volando letteralmente nelle rispettive prove e si troveranno di fronte questa sera, intorno alle ore 20,36: il neorecordman dell'ora ha ottenuto il miglior tempo sui 4.000 metri, fermando le lancette dei cronometri sul tempo di 4'00"693, girando alla media di 63,780 km/h. Strepitosa la prova dell'altro azzurro, Milan, che ha fatto registrare un eccellente 4'03"012, meglio di Daniel Bigham, terzo in 4'05"181. Il britannico disputerà la finale per il bronzo contro il portoghese Ivo Oliveira, quarto in 4'06"704.

