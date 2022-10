ROMA, 15 OTT - Elia Viviani resta fuori dal podio nella prova dell'omnium ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Parigi. L'azzurro campione olimpico 2016 non è riuscito restare alla ruota dei più forti, in una gara dominata dal britannico Ethan Hayter che si ha difeso il titolo mondiale conquistato un anno fa Roubaix. La medaglia d'argento è andata al francese Benjamin Thomas, il bronzo al neozelandese Aaron Gate.

