Ciclismo, Parigi-Nizza: tappa a Burgaudeau, ma guida Roglic

ROMA, 11 MAR - Mathieu Burgaudeau ha vinto la 6/a tappa dell'80/a Parigi-Nizza di ciclismo, da Courthézon ad Aubagne, lunga 214 km e con 5 Gran premi della montagna da scalare. Il 24enne corridore francese, alla prima vittoria in carriera, è scattato a 6 chilometri dal traguardo e, nonostante il ritorno sia del danese Mads Pedersen (secondo) sia del belga Wout Van Aert (terzo), ha avuto la forza per imporsi con il tempo di 5h'33'06". Primo degli italiani Luca Mozzato, che si è piazzato al 10/o posto nell'ordine d'arrivo. Nella classifica generale guida sempre lo sloveno Primoz Roglic in 22h23'34", con un vantaggio di 39" sull'inglese Simon Yates, secondo, e di 41" sul francese Pierre Latour, terzo.

