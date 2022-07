Ciclismo: Pogacar non sarà al via della Vuelta

ROMA, 26 LUG - Tadej Pogacar, secondo al Tour de France, sabato sarà alla Clasica San Sebastian, la principale corsa di un giorno organizzata in Spagna, ma non disputerà la Vuelta. La squadra degli Emirati Arabi Uniti ha svelato il programma del 23enne sloveno. Pogacar si prenderà quindi una pausa, per riprendere a fine agosto al Bretagne Classic prima di passare alle gare del Quebec e poi al campionato del mondo (25 settembre in Australia). Denso il programma di Pogacar in Italia, ad ottobre, con Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine e Giro di Lombardia, dove vinse lo scorso anno.

