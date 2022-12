Ciclismo: torna l'UAE Tour e c'è anche una gara per donne

ROMA, 23 DIC - L'UAE Tour di ciclismo tornerà l'anno prossimo dal 20 al 26 febbraio e offrirà agli appassionati sette giorni di sfide sulle strade degli Emirati Arabi, ma sarà preceduto, dal 9 al 12 febbraio, dalla prima edizione di un UAE Tour tutto al femminile. Organizzata dall'Abu Dhabi Sports Council, in collaborazione con Rcs Sport, l'UAE Tour resta l'unica gara del circuito World Tour ospitata in Medio Oriente. Le ultime edizioni delle corsa sono state appannaggio di campioni come lo sloveno Primož Roglic (2019), il britannico Adam Yates (2020), lo sloveno Tadej Pogacar (2021, 2022), vincitore peraltro dei Tour de France 2020 e 2021. La gara a tappe 2023 si aprirà e concluderà ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, ma i percorsi delle varie tappe verranno annunciati il mese prossimo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA