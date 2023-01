Ciclismo, Tour Down Under: tappa a Bilbao, Vine è leader

ROMA, 20 GEN - Pello Bilbao López de Armentia regala la seconda vittoria nel Tour Down Under 2023 di ciclismo alla Bahrain-Victorious. Lo spagnolo trionfa sul traguardo di Campbelltown, con il tempo di 2h48'10", al termine della penultima tappa della corsa australiana, lunga 116 chilometri. Bilbao ha battuto, al termine di uno sprint ristretto, l'inglese Simon Yates (Team Jayco Alula) e Jay Vine (UAE Emirates), assieme ai quali era andato in fuga negli ultimi chilometri di gara. A 28" dal trio di testa il drappello dei primi inseguitori, che è stato regolato dal beniamino di casa Michael Matthews (Team Jayco Alula). Miglior italiano nell'ordine d'arrivo è Antonio Tiberi (Trek-Segafredo), settimo. Nella classifica generale l'australiano Jay Vine, con il tempo di 10h32'50", precede lo stesso Bilbao, secondo a 15", e Simon Yates, terzo a 16". Ottavo Antonio Tiberi a 58".

