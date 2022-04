Ciclismo: Trentin alfiere della UAE Emirates alla Amstel

ROMA, 06 APR - Matteo Trentin sarà al via domenica, sulle strade d'Olanda, della Amstel Gold Race di ciclismo. L'esperto corridore della UAE Emirates, nella classica della birra, sarà al fianco dello svizzero Marc Hirschi, ma anche dello spagnolo Juan Ayuso, del francese Alexys Brunel, del neozelandese Finn Fisher-Black, del colombiano Sebastian Molano e del portoghese Ivo Oliveira. Il team emiratino sarà diretto Fabio Baldato, dall'olandese Aart Vierhouten e da Marco Marcato (Ita). "E' stato bello tornare in squadra e pedalare in gara dopo alcuni mesi ai margini - Hirschi -. La vittoria in Italia è stata importante a livello di fiducia, al Gp Indurain ho avuto buone sensazioni in salita, quindi penso che la mia condizione sia quella che desideravo; così posso nutrire ambizioni per la campagna delle Ardenne. La nostra squadra è forte, abbiamo varie opzioni per il finale, ci sono buoni presupposti per la corsa".

