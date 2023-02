Ciclismo, UAE Tour: al via ci sarà anche l'iridato Evenepoel

ABU DHABI, 06 FEB - L'Abu Dhabi Sports Council, che organizza l'UAE Tour di ciclismo, ha svelato i primi nomi dei corridori che parteciperanno all'edizione 2023 della corsa emiratina, in programma dal 20 al 26 prossimi. Al via, fra gli altri, ci sarà il campione del mondo su strada in linea, il belga Remco Evenepoel. L'edizione di quest'anno, con partenza e arrivo nella capitale Abu Dhabi, offrirà una sfida di alto profilo tecnico. Il percorso prevede quattro tappe adatte ai velocisti, due di montagna e una cronometro a squadre lunga 17,2 chilometri. A meno di un mese dal via, hanno già iscritto il proprio nome nella lista dei partenti, oltre a Evenepoel, anche l'inglese Adam Yates, il velocista irlandese Sam Bennett, ma anche lo sprinter di origini australiane Caleb Ewan.

