Ciclismo: Van der Poel domani al via della Milano-Sanremo

(v. 'Ciclismo: Van der Poel e Nibali...' delle 11:12) (ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'olandese Mathieu van der Poel ha anticipato il ritorno alle competizioni e domani sarà al via della Milano-Sanremo. Ancora fermo in questa stagione, Van der Poel è stato ingaggiato "a causa dei tanti corridori malati della squadra" secondo quanto fa sapere il team Alpecin, che ha affermato di non avere particolari ambizioni per il suo corridore: "La gara è stata preferita a un allenamento". L'olandese sarebbe dovuto riapparire in gruppo non prima di martedì prossimo, durante la settimana Coppi e Bartali. Van der Poel - 27 anni, due preseze alla Milano-Sanremo (13/o nel 2020, 5/o nel 2021) - ha trascorso l'inverno alle prese con il mal di schiena, conseguenza della caduta nelle gare di mountain bike la scorsa estate, ai Giochi di Tokyo.

