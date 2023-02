Ciclismo: Viviani al via dell'UAE Tour, nuova sfida a Cavendish

ROMA, 17 FEB - L'inglese Mark Cavendish, lo spagnolo Pello Bilbao, l'olandese Dylan Groenewegen e l'olimpionico su pista Elia Viviani hanno confermato la propria partecipazione all'UAE Tour di ciclismo. Terzo nella classifica generale 2022 della corsa a tappe emiratina, Bilbao torna a puntare sulle tappe in salita di Jebel Jais e Jebel Hafeet, mentre Cavendish, Groenewegen e Viviani sono pronti a lottare per la supremazia negli arrivi in volata. La gara degli Emirati, giunta alla 5/a edizione, è organizzata anche quest'anno dall'Abu Dhabi Sports Council e si disputerà dal 20 al 26 prossimi. Viviani partecipò per la prima volta all'UAE Tour nel 2019, conquistando una vittoria di tappa e la maglia verde della classifica dei velocisti. Vincitore del Dubai Tour 2018, il veneto ha conquistato in carriera cinque tappe al Giro d'Italia, una al Tour de France e l'oro olimpico nell'Omnium ai Giochi di Rio 2016.

