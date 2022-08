MADRID, 06 AGO - Il francese Pavel Sivakov (Ineos Grenadier) ha vinto la Vuelta di Burgos di ciclismo, che si è concluda a Laguna de Neila (Spagna). La 5/a e ultima tappa della gara è andata al portoghese Joao Almeida (UAE). Sivakov, 25 anni, ha firmato il terzo successo in una corsa a tappe, dopo le vittorie nel 2019 al Tour of The Alps e al Giro di Polonia.

