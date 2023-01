Ciclismo, Vuelta San Juan: Gaviria vince allo sprint, Ganna 3/o

ROMA, 26 GEN - Fernando Gaviria ha vinto la 4/a tappa della Vuelta San Juan (Argentina) di ciclismo, disputata dall'autodromo de Villicum a Barreal e lunga 196 chilometri. Il colombiano, che da quest'anno correrà con la spagnola Movistar, è diventato anche leader della corsa. Gaviria ha battuto allo sprint lo slovacco Peter Sagan, secondo, e Filippo Ganna, terzo. Nel corso della frazione si è messo in mostra un altro colombiano, Egan Bernal, Da segnalare che nel corso della tappa era andato in fuga Egan Bernal, un anno dopo l'incidente in allenamento nel quale venne coinvolto in Colombia, rischiando la vita.

