Ciclismo, Elia Viviani bronzo nell'Omnium «dopo 2 anni di sofferenza»

Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nell’Omnium di ciclismo su pista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il portabandiera azzurro era oro a Rio 2016 nella stessa disciplina. La vittoria è andata all’inglese Matthew Walss e l’argento al neozelandese Campbell Stewart.

«Sono stati due anni di sofferenza, con obiettivi mancati e situazioni che non andavano. Era un peso che non lasciava divertirmi. Spero di essere tornato ad

alti livelli e di ripartire da qui». E’ commosso Elia Viviani dopo aver vinto la medaglia di bronzo nell’Omnium di ciclismo su pista a Tokyo 2020. «Peccato aver perso l’argento all’ultimo giro - ha detto il portabandiera azzurro - ma, per come era partita, è una medaglia vinta».

