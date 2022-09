Cio: Bach 'senza sua neutralità, Giochi saranno divisivi'

ROMA, 30 SET - "Se la neutralità dello sport non verrà rispettata, come purtroppo oggi vediamo accade sempre più spesso, allora i Giochi Olimpici diventeranno divisivi". È l'appello di Thomas Bach, presidente Cio, durante il suo intervento all'evento "Sport for All" in Vaticano. "Viviamo in un tempo difficile, turbolento. Oggi vediamo che questo nuovo ordine mondiale che si sta affermando, sarà più divisivo di quello che vogliamo raggiungere noi - prosegue - Questa tendenza ci ha messo in ansia. Vogliamo unire con lo sport". Thomas Bach poi si è soffermato sul ruolo dello sport e del CIO: "Bisogna lottare per la pace, ma dobbiamo capire i nostri limiti. Lo sport da solo non può farcela, perché non possiamo prendere direttamente decisioni per la pace, questo è di competenza della politica. Quello che possiamo fare è è mettere insieme le persone e sostenere percorsi che portano alla pace". Bach sarà accolto in mattinata in udienza privata da Papa Francesco. Con lui, anche il direttore generale del Comitato olimpico internazionale, Christoph de Kepper.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA