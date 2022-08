City 'gioca a tennis' con Nottingham Forest, triplo Haaland

ROMA, 31 AGO - Pioggia di gol nella quinta giornata della Premier. Il Manchester City gioca a tennis con il Nottingham Forest travolgendolo 6-0 grazie a tre gol di Haaland, ad una doppietta di Alvarez e al gol di Cancelo. Vince anche l'Arsenal in casa contro l'Aston Villa, mentre il Tottenham di Conte non va oltre l'1-1 in casa del West Ham. Ribaltone a Liverpool dove i Reds sotto per il gol di Isal al 38' contro il Newcastle pareggiano al 61' con Firmino per poi vincere all'ultimo respiro (al 98') con Carvalho.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA