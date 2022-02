Clamoroso ko Tottenham, ira Conte 'parlerò con club'

ROMA, 24 FEB - Clamoroso tonfo del Tottenham nel recupero della 13^ giornata di Premier: una rete di testa di Mee, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stende gli Spurs di Conte cancellando l'euforia per il successo di sabato scorso a Manchester contro il City. Un ko che scatena tutta l'ita dell'ex tecnico dell'Inter: "Quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà. Nessuno merita una situazione del genere - tuona Conte - non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, sto facendo di tutto ed evidentemente non è abbastanza". il Liverpool di Jurgen Klopp travolge il Leeds (6-0) nel recupero della 19/esima giornata di campionato. Protagonista il solito Salah, autore di due gol e un assist. Ora il Manchester City capolista è a - 3 punti di distanza.

