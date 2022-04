Colombia: morto Freddy Rincon, fatale incidente auto

(ANSA-AFP) - BOGOTA, 14 APR - L'ex stella del calcio colombiano Freddy Rincon, capitano della squadra nazionale e centrocampista di Napoli e Real Madrid, è morto a Cali, nel sud-ovest della Colombia, dove era ricoverato dopo aver subito un incidente stradale due giorni prima. L'ex giocatore 55enne era stato ricoverato lunedì scorso in condizioni critiche, dopo una violenta collisione tra un autobus e il furgone su cui viaggiava. "Nonostante tutti gli sforzi fatti dal nostro team medico, il paziente Freddy Eusebio Rincon Valencia è morto oggi", ha reso noto la clinica Imabanaco di Cali, dove era in cura. Soprannominato "El Coloso" ("il colosso"), Rincon è stato una delle stelle della nazionale colombiana durante i Mondiali del 1990 in Italia e ha fatto parte della generazione d'oro colombiana che si è qualificata per tre Mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998). Ha giocato per Real Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Palmeiras e Corinthians (Brasile) e America de Cali (Colombia). (ANSA-AFP).

