Commozione Insigne "10 anni di amore forte, Napoli casa mia"

ROMA, 15 MAG - "Ringrazio tutti i tifosi, per me da napoletano è indescrivibile, Napoli è casa mia, non dimenticherò mai". Così un emozionatissimo Lorenzo Insigne, ai microfoni di DAZN, nel giorno della sua ultima partita con la maglia del Napoli. "Voglio ricordare i 10 anni che ho trascorso qua - ha aggiunto - momenti belli e momenti meno belli ma sempre uniti con i tifosi. L'amore per questa maglia e per la città è troppo forte ma ci sono dei momenti fare scelte. Io ho dato tutto, non ho rimpianti, spero che anche i tifosi la pensino come me". Insigne ha poi voluto ringraziare "tutti gli allenatori che ho avuto qua, i compagni che hanno speso belle parole per me, vuol dire che in questi dieci anni qualcosa di buono ho fatto. Grazie grazie grazie". "Spero di aver lasciato un grandissimo ricordo- ha concluso Insigne - ho fatto la mia scelta, la società la sua, stiamo bene cosi. Anche se andro' lontano il mio cuore è qua e ogni volta che potrò tornero' in tribuna a tifare Napoli".

