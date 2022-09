Compleanno da Fenomeno, si regala ritorno Cruzeiro in Serie A

RIO DE JANEIRO, 22 SET - Oggi Ronaldo Fenomeno compie 46 anni ma i festeggiamenti sono cominciati già ieri sera al Minerao di Belo Horizonte, quando una delle due squadre di cui l'ex interista è proprietario (l'altra è il Valladolid in Spagna), quel Cruzeiro che lo lanciò nel calcio professionistico quando era un ragazzino di 16 anni, ha festeggiato il ritorno nella massima serie del 'Brasilerao' battendo per 3-0 il Vasco da Gama. A dare ancor più valore all'impresa c'è il fatto che il Cruzeiro ha conquistato la promozione con ben 7 giornate di anticipo sulla conclusione del campionato: avendo infatti ben 24 di punti di vantaggio sulla squadra, il Londrina, attualmente quinta in classifica, ha avuto la matematica certezza di entrare in uno dei primi quattro posti di un torneo, la B brasiliana, che ha dominato fin dall'inizio. Ronaldo era, naturalmente, in tribuna VIP (circondato da un nugolo di guardie del corpo), e si è quindi fatto un regalo in anticipo di qualche ora sulla ricorrenza del suo compleanno. A festeggiare c'era anche il figlio maggiore del Fenomeno, Ronald, che fa il DJ e, dal campo prima della partita, ha mandato in delirio il pubblico con una serie di musiche fra le quali gli inni della squadra fondata dalla comunità italiana di Belo Horizonte (non è un caso che la maglia del Cruzeiro sia azzurra). Sugli spalti, dove erano presenti 60mila spettatori, è apparsa anche una coreografia gigante che ha composto un'immagine di Ronaldo di quando giocava nel Cruzeiro, fatto che il proprietario del club ha molto gradito. Insomma, quello dei 46 anni per il Fenomeno è già un compleanno da ricordare.

